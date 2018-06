Puenteguýpe O9 de junio del 2018

Ña Transparente ndajeko cumplió como servidora pública en estos 11 años en el poder, según el Juan Tenorio esteño, y porque ya cumplió ya no piensa en la reelección. Moopio… Con lo desgastados que ya están no ganarían ni un partido de barrio. Dejáte de joder!!! Si no fuera por el saco de HC, no se hubieran asegurado los grandes zoquetes para cinco años. Así nomás.

Mostrando la eficiencia y autoridad que tiene Ña Transparente, los transportistas o colectiveros dijeron que a ellos no les calienta en cuánto se fija el precio del pasaje. Ellos van a cobrar lo que se les dé la santa gana. Eso se llama tener autoridad… Ja!!

Mientras los ciudadanos se exponen a los peligros de la delincuencia en las calles, un jefe policial enviaba mensajes atrevidos a funcionarias públicas que acudían a su oficina. Es en lo que se ha convertido la región bajo el amparo del Clan. Tierra liberada para los delincuentes y funcionarios corruptos.

