Horóscopo 14 de junio del 2018

ARIES:Tu corazón va a vacilar entre dos personas, pero debes decidirte. Los astros te recomiendan la persona que tiene el cabello más oscuro, la otra no te procuraría lo que estás esperando de una relación sentimental profunda. Una llamada telefónica te pondrá los nervios, una cita importante se postergará. NÚMERO PREDILECTO: 35

MEJOR AFINIDAD: CON TU PROPIO SIGNO

TAURO:Tus obligaciones hacia tus padres no deberían influir así en tu vida personal y familiar. Cuídate, estás en camino hacia graves problemas con tu pareja que no va a tolerar quedarse al segundo plano. Dolores de cabeza por causa de los cambios repentinos de tiempo. NÚMERO PREDILECTO: 81

COLOR DE LA SUERTE: AMARILLO

GEMINIS:Vas a vivir un cambio interior intenso, una toma de conciencia de lo que anda mal en tu pareja; gracias a este reencuentro con la realidad vas a poder descubrir las soluciones para tener una vida amorosa mucho más placentera. Día bueno para firmar los contratos o hacer una buena compra. NÚMERO PREDILECTO: 74

PIEDRA ENERGÉTICA: AMATISTA

CANCER: Vas a recibir noticias de una persona que te debe dinero. No te enojes porque no podrá pagarte todavía. Vida sentimental feliz entre las solteras del signo, un nuevo romance va a comenzar. En cuanto a los solteros, todavía no llegó el momento para comprometerse de manera definitiva. NÚMERO PREDILECTO: 3

TALISMÁN DEL DÍA: ANILLO DE PLATA



LEO: Usa tus dones y capacidades comerciales para encontrar una actividad más lucrativa en lugar de quedarte en tu empleo actual. El día no es propicio para firmar un contrato privado, tampoco para firmar un acuerdo o cualquier documento con carácter oficial, hay riesgos de trampa. NÚMERO PREDILECTO: 81

MEJOR AFINIDAD: CON EL SIGNO DE VIRGO

VIRGO:Estás pasando por un periodo de incertidumbre en cuanto a tu futuro profesional. Quizás con más creatividad y más iniciativas personales podrías conseguir un mejor cargo y sobre todo más remunerador. Un reciente encuentro amoroso que fue decepcionante al comienzo va a volverse bueno. NÚMERO PREDILECTO: 3

COLOR DE LA SUERTE: NEGRO

LIBRA:Si no te sientes feliz con la persona que te acompaña en la vida es culpa tuya; intenta ser menos agresiva porque te vas directo a la separación. Una buena noticia va a llegar por parte de una persona del sexo opuesto que se interesa en ti. No la decepciones cuando la encontrarás. NÚMERO PREDILECTO: 32

MEJOR AFINIDAD: CON EL SIGNO DE GÉMINIS

ESCORPIO : Algo nuevo va a pasar en tu vida amorosa pero todavía nada resultará seguro antes de un acercamiento más íntimo. Los que trabajan en el comercio benefician hoy de buenas condiciones astrales gracias al planeta Júpiter, que aprovechen para incrementar sus ventas y sus ganancias. NÚMERO PREDILECTO: 40

COLOR DE LA SUERTE: AZUL CIELO

SAGITARIO:Te gusta hacer muchas cosas al mismo tiempo y al final no haces nada productivo. Maneja mejor tu vida, la dispersión no te lleva a nada, concéntrate sobre las tareas que dejan ganancias interesantes y olvidas el resto. Suerte en los juegos de azar por la noche. NÚMERO PREDILECTO: 70

TALISMÁN DEL DÍA: MEDALLA DE LA VIRGEN

CAPRICORNIO:Vas a sufrir de frustración en tu vida sentimental porque la otra persona es más romántica que vos y prioriza el romanticismo sobre el erotismo. Los astros favorecen hoy los que trabajan por su cuenta propia, hay nuevos negocios a la vista con ganancias importantes. NÚMERO PREDILECTO: 21

MEJOR AFINIDAD: CON EL SIGNO DE CÁNCER

ACUARIO:Algunas criticas respecto a tu comportamiento en el trabajo van a dolerte porque estás haciendo esfuerzos que no son reconocidos. No sirve buscar en tu casa lo que perdiste hace poco tiempo, está en otro lugar. Si no quieres engordar, es tiempo de vigilar tu comida y hacer las dietas en serio. NÚMERO PREDILECTO: 95

COLOR DE LA SUERTE: BLANCO

PISCIS:Tenés posibilidades para hacer un buen negocio por la tarde pero no debes confiar en una persona que se ofrece para ayudarte, maneja todo solo. Un aspecto negativo por parte del planeta Marte te avisa que deberías conducir con prudencia si tenés auto, podrías chocar por la tarde. NÚMERO PREDILECTO: 1

TALISMÁN DEL DÍA: MEDALLA DE SAN CRISTÓBAL

