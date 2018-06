Horóscopo 23 de junio del 2018

ARIES:Si quieres reconquistar a la persona amada pon en sueño tu orgullo y tus resentimientos, porque eres muy infeliz desde que ocurrió la ruptura. En tu trabajo sería necesaria más diplomacia, así conseguirás el apoyo que necesitas por parte de tus compañeros y colegas. NÚMERO PREDILECTO: 45

COLOR DE LA SUERTE: ROJO

TAURO:Se recomienda mucha prudencia si tenés que manipular objetos eléctricos o motores porque el entorno planetario advierte que son grandes los riesgos de accidentes a lo largo de este día, y más por la tarde. Por otra parte una noticia que te agradará te espera al regresar a casa. NÚMERO PREDILECTO: 2

MEJOR AFINIDAD: CON EL SIGNO DE ARIES

GEMINIS: No tenés porqué creer todo lo que se dice. Una persona celosa, envidiosa, te va a relatar cosas extrañas sobre alguien de tu entorno. Todo será mentira, el objetivo es provocar tu disgusto para alejarte. Los astros favorecen a los que están en recuperación después de una enfermedad. NÚMERO PREDILECTO: 89

COLOR DE LA SUERTE: NEGRO

CANCER: A pesar de tu charme y encanto natural, vas a necesitar concentrarte más en tu trabajo si quieres conseguir algún mejoramiento. Los que tienen actividades manuales, así como los que conducen, no tendrán que hacer esfuerzos grandes hoy, su espalda no aguantaría. NÚMERO PREDILECTO: 16 MEJOR AFINIDAD: CON EL SIGNO DE GÉMINIS

LEO:Utiliza tus relaciones y tus amistades, no tengas complejos, así lograrás más rápido al éxito en un proyecto que te preocupa desde hace unos días. Este día no es propicio para pedir un aumento de sueldo, todavía no sería justificado. En la salud, vigilar la presión arterial. NÚMERO PREDILECTO: 14

COLOR DE LA SUERTE: GRIS

VIRGO:Será por intercambios positivos, por diálogos constructivos, que vas a mejorar más rápidamente tu situación laboral. Aun si personalmente te hace falta el ánimo, no lo dejes aparentar; tenés que mostrarte siempre feliz porque a los demás no les importan tus problemas personales. NÚMERO PREDILECTO: 18

COLOR DE LA SUERTE: VERDE AGUA

LIBRA: Mucha clarividencia te permitirá salir de una situación bastante delicada. En lo sentimental todo se presenta muy bien, Venus te apoya. Los nativos que tienen hijos van a preocuparse porque van a faltar de apetito. Tienen que vigilar mejor la alimentación, los dulces no les convienen. NÚMERO PREDILECTO: 47

PIEDRA ENERGÉTICA: ESMERALDA

ESCORPIO :Gracias a tu dinamismo natural te sientes en condiciones para llevar a cabo cualquier emprendimiento. Sin embargo, hoy sería mejor quedarte en la expectativa en cuanto a los proyectos fuera de tu alcance actual, necesitarás ayuda para concretarlos. Cuidar el hígado NÚMERO PREDILECTO: 32

COLOR DE LA SUERTE: VIOLETA



SAGITARIO:Mucha eficiencia hoy que te procurará grandes ingresos de dinero, sobre todo si trabajas en los negocios, en la venta o la promoción comercial. Algunos que nacieron al comienzo del signo van a preocuparse por su salud; no hay nada malo a la vista, todo está en orden. NÚMERO PREDILECTO: 59

MEJOR AFINIDAD: CON EL SIGNO DE ACUARIO



CAPRICORNIO:Ten más firmeza y fuerza en tus posiciones, la vacilación no lleva a nada. Con paciencia y convicción lograrás hacerte respetar. En tu vida sentimental llegan los cambios imprevistos pero felices; los astros revelan un próximo encuentro amoroso muy, muy feliz. NÚMERO PREDILECTO: 3

COLOR DE LA SUERTE: BLANCO

ACUARIO:Vas a vivir momentos bastante difíciles en tu vida sentimental. Algunos antiguos problemas que habías olvidado van a provocar disputas con la persona querida. Es únicamente por un diálogo inteligente que ambos encontrarán una solución, sin necesidad de pelearse. NÚMERO PREDILECTO: 71

PIEDRA ENERGÉTICA: ÓNICE

PISCIS:Alguien de tu entorno va a pedir tu intermediación para arreglar un problema sentimental. Para no comprometerte demasiado, sería mejor no tomar posición a favor o en contra, así te quedarás bien con cada uno, cualquiera sea el camino que tome la relación entre estas personas. NÚMERO PREDILECTO: 50

TALISMÁN DEL DÍA: PULSERA DE PLATA

Comments