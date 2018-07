Pleno decidirá

El presidente del Congreso, Silvio Ovelar, contó que él no resolverá la situación de Nicanor Duarte Frutos “mediante una resolución administrativa”, y anunció que el pleno será el encargado de decidir con qué mecanismo ingresará Nicanor a la Cámara Alta.

Tras la sesión de la Cámara de Senadores, su titular Silvio Ovelar dijo que no tomará una decisión administrativa como la hecha por Fernando Lugo para convocar a Rodolfo Friedmann y Mirta Gusinky en vez de Horacio Cartes y Nicanor Duarte Frutos, respectivamente.

Ante ello anunció que será el pleno el que decida qué hacer. “No voy a recurrir a una resolución administrativa personal, sino voy a poner todo a consideración del pleno. En estos casos lo que no abunda no daña”, indicó.

Al ser consultado qué sucederá con la participación y votación de los dos legisladores reemplazantes, respondió: “El senador Rodolfo Friedmann y la señora Mirta Gusinky son senadores ahora mismo”, puntualizó.

Agregó además que en el Partido Colorado conversan constantemente, pero que hasta el momento no ha habido todavía un pedido formal de una sesión extraordinaria para tratar ese punto.

