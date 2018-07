Tributo CBJR X Natiruts

El primer fin de semana de julio trae consigo varias actividades para disfrutar con los amigos, la familia o la pareja. Entre los eventos se destacan conciertos de rock, blues, show de guitarras, etc. Además, para los fanáticos de los animés, este fin de semana se realiza la tradicional Expo Anime CDE.

HOY:

: Liverpool Pub invita a pasar una noche diferente ofreciendo un tributo a dos reconocidas bandas, Charlie Brown Jr y Natiruts. Para más información o reserva llamar al 0994-376-504.

Show musical: el Grupo Evocación desembarca en Ciudad del Este hoy. La actividad tendrá como escenario a Época Show Bar a partir de las 21:00.

MAÑANA:

Expo Anime 2018: La 4ta edición de la Expo Anime 2018 CDE se inicia mañana. El evento contará con karaoke, cosplay, stands comerciales, stands temáticos, competencia de dibujos, pintata y concierto de Rok’bolas. Tendrá como escenario a la Escuela de Artes y Oficios de Ciudad del Este a partir de las 10:00. Las entradas tendrán un costo de G. 30.000.

Concierto de blues: El encarnaceno Gustavo Sánchez Haase se presentará mañana en Ciudad del Este. Haase se caracteriza por ofrecer shows tocando la guitarra, batería, Kazzoo y cantando, todos al mismo tiempo. El evento tendrá como escenario el espacio cultural Estación del Arte, a partir de las 21:00. El acceso tendrá un costo de Gs. 50.000.

Festival CDE: La Papa Cafe & Bar propone disfrutar de un festival con tres bandas de rock. El evento contará con las bandas locales Reacción Tardía y Tierra Roja además del trío villarriqueño Norton Py. Las entradas tendrán un costo de G. 15.000.

Unplugged Sessions: Axel Aquino y Victor Azcona brindarán un concierto con lo mejor del rock alternativo, en Liverpool Pub. Para más información o reserva llamar al 0994-376-504.

Rock & blues Acústico: el artista encarnaceno Gustavo Sánchez Haase en acústico, presentará un set de clásicos del blues tradicional, ragtimes, y un segmento especial en el cual rendirá un tributo a 3 estrellas de los primeros años del Rock and Roll, Ritchie Valens, Buddy Holly y Big Bopper, con algunas canciones de cada uno de ellos. Será en The Growler Bar.

Concierto con los mejores clásicos: el grupo oriundo de Coronel Oviedo, The Kennies, se tocará en Época Show Bar al ritmo de los mejores covers de rock clásico.

Comments