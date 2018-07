Horóscopo 7 de julio del 2018

ARIES:Hay competitividad en tu trabajo, tenés que actualizarte si no quieres quedarte fuera del circuito; aprovecha este fin de semana para pensarlo. Una visita de familiares y conocidos va a agradarte y permitirte pasar un buen rato en grata compañía, pero no abusar del alcohol. NÚMERO PREDILECTO: 9

COLOR DE LA SUERTE: AZUL CIELO

TAURO:Tu cansancio actual viene de una mala alimentación; tenés que comer más liviano, menos grasas; aprovecha para quedarte en casa para usar la parrilla. Grandes satisfacciones con los hijos por los buenos resultados escolares; el futuro no es tan negro lo pensabas. NÚMERO PREDILECTO: 38

MEJOR AFINIDAD: CON EL SIGNO DE LEO

GEMINIS:Tu cansancio actual viene de una mala alimentación; tenés que comer más liviano, menos grasas; aprovecha para quedarte en casa para usar la parrilla. Grandes satisfacciones con los hijos por los buenos resultados escolares; el futuro no es tan negro que lo pensabas. NÚMERO PREDILECTO: 38

MEJOR AFINIDAD: CON EL SIGNO DE LEO

CANCER: Tu situación laboral va a mejorar; vas a beneficiar de un buen entorno astral y eso igualmente en tu vida sentimental a pesar de las recientes decepciones en este ámbito. Cuídate de una invitación para salir que oculta una trampita, al menos que te guste la persona. NÚMERO PREDILECTO: 98

TALISMÁN DEL FIN DE SEMANA: MEDALLA DE LA VIRGEN

LEO:Las energías planetarias van a permitirte reforzar tus amores; vas a olvidar tu reserva y volverte más fuerte para imponer tu voluntad. Una inversión que está planeada desde tiempo ya podrá concretarse próximamente. Evitar los resfríos por la mañana temprano porque tu garganta es delicada. NÚMERO PREDILECTO: 3

COLOR DE LA SUERTE: AZUL OSCURO

VIRGO:Podés ganar más dinero trabajando no tan lejos de tu domicilio; busca bien, vas a encontrar. Hay arreglos en casa que no pueden esperar más, aprovecha de estos días libres para hacerlo, además tu pareja estará encantada y no te lamentarás porque te espera una muy agradable sorpresa. NÚMERO PREDILECTO: 12

COLOR DE LA SUERTE: VIOLETA

LIBRA:Un regalo por parte de la persona que te quiere va a tranquilizarte en cuanto a su amor y a su fidelidad. Llega el momento de renovar tu guardarropa; a pesar de que tu media naranja gritará al principio por los gastos ocasionados, no te preocupes, compra lo que te gusta, al fin lo encantará. NÚMERO PREDILECTO: 53

MEJOR AFINIDAD: CON EL SIGNO DE ESCORPIÓN

ESCORPIO :Vuelve tu optimismo, tu alegría y tu energía; te sientes un alma de adolescente. Usa tus facilidades de hablar para mejorar tu situación laboral, tenés un don para convencer a los demás que puede traerte mucho dinero en una actividad comercial o de relaciones públicas. NÚMERO PREDILECTO: 29

PIEDRA ENERGIZANTE: ÓNICE

SAGITARIO:Estas en periodo de mutación y de transformaciones; tenés que olvidar tus prejuicios y actitudes negativas para poder seguir progresando. Usas más tus relaciones y amistades porque entre ellos hay varias personas que pueden ayudarte, pero tenés que solicitarlo, ellas no vendrán a ti. NÚMERO PREDILECTO: 1

MEJOR AFINIDAD: CON TU PROPIO SIGNO

CAPRICORNIO: Vas a buscar en tu pareja el apoyo y el empujón que te hace falta para desarrollarte mejor, para expresarte y lo vas a encontrar; pero tenés que saber que eres capaz sin la ayuda de nadie. Fin de semana difícil para los solteros y las solteras, estarán muy exigentes para ligarse. NÚMERO PREDILECTO: 19

MEJOR AFINIDAD: CON EL SIGNO DE ARIES

ACUARIO:Un reciente éxito profesional perturbará tu vida familiar; tenés que separar bien las dos cosas. Tus gastos actuales superan tus ingresos, a seguir así te vas a la quiebra y hay una persona de tu entorno que no lo aguantaría. Disfruta de estos días de descanso para relajarte. NÚMERO PREDILECTO: 32

TALISMÁN DE FIN DE SEMANA: MEDALLA DE LA VIRGEN

PISCIS:Varias oportunidades de negocios se van a presentar sin embargo, no se concretarán enseguida, entonces espera antes de decidir cómo invertir el dinero que vas a recibir porque la suma será diferente de lo que piensas. Una llamada para cancelar una cita te pondrá los nervios. NÚMERO PREDILECTO: 76

COLOR DE LA SUERTE: BLANCO

