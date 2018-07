Rechazan rendición de cuentas del intendente de Ñacunday

Los concejales rechazaron la rendición de cuentas del año 2017, presentada por el intendente de Ñacunday, Everaldo Devitte (UNACE), por no justificar con documentos el destino de millonarias sumas. En una nota Devitte dijo que las documentaciones son de “orden sensible”, por lo que únicamente pueden ser revisadas en su oficina.

Durante la sesión ordinaria de esta semana, los concejales por unanimidad resolvieron rechazar la ejecución presupuestaria correspondiente a 2017.

Blas Rivas (PPT), Plutarco Bogado (PPT), Lourdes Durant (PPT), Mabel Vera (PLRA), César Barúa (PLRA), Vandeir Berle (ANR) y Bernardo Chávez (ANR) votaron en ese sentido. Además, de Eric Venialgo, Juan Sosa y Pablo Venialgo, los tres del UNACE. Mientras que Julio Gómez (ANR) y Santiago Gómez (UNACE) estuvieron ausentes.

Los 10 concejales coincidieron en que el intendente Devitte presentó un balance de forma genérica, sin evidenciar con documentos los gastos del dinero de la municipalidad de Ñacunday.

El concejal Rivas comentó que el intendente no detalló las fechas de los depósitos de los ingresos genuinos al banco, como tampoco informó pormenorizadamente las licitaciones (cantidad de oferentes, monto menor presentado, criterio de selección, etc). “Cheques al portador sin consistencia, obras atrasadas sin aplicar multas a las empresas adjudicadas, facturas genéricas. Dice ‘compra de mercaderías’, pero no especifica la mercancía ni su destino”, remarcó Rivas.

Información de “orden sensible

Los concejales solicitaron en tres ocasiones informaciones a la intendente Devitte sobre la ejecución presupuestaria.

En una nota remitida a la Junta Municipal el intendente sostuvo que las documentaciones solicitadas son de “orden sensible”, por lo que únicamente pueden ser revisadas en su oficina.

Devitte igualmente intenta justificar el recelo a las documentaciones al señalar que recibió informaciones que los documentos fueron divulgados por “medios no autorizados”.

Si bien el intendente menciona en su nota la vigencia de leyes (N° 5189 y N° 5282) que garantizan la información pública, pero sostuvo que la normativa no es “una excusa” para exponer documentos “que afectan a contribuyentes”.

