Rompe ventanilla de bus y enfrenta al chofer

Por si fuera poco todo lo que batalle para poder rendir hoy Economía Política en el primer llamado. Cerca de las 7.10 de esta mañana un amigo algo alterado se las tomó con el chofer de mi 1-A rompiéndole el parabrisas sin qué ni para qué, motivo por el cual el colectivero se bajó a aplicarle un mano a mano. Pasamos alrededor de 40 minutos en la comisaría 9na. El chofer re buena onda y con el cuerpo adolorido sin escala nos llevó a la Facultad. Como mi celular es re mierda y no tiene memoria tuve que grabar en un chat de Whatsapp porque no me permitía hacerlo con la cámara y cuando logré captar lo que ocurría ya fue en el último round, donde mi chofer le batía al gordo cornudo que nos jodio las primeras horas de este día. Dentro de todo, fue emocionante.

Posted by Lucia Paniagua Rolandi on Monday, July 16, 2018