Comerciantes piden menos allanamientos porque “todo lo que venden es legal”

Un grupo de comerciantes de Ciudad del Este, a través de un abogado salió al paso de las denuncias de que una rosca corrupta de fiscales y abogados brinda protección a los vendedores de productos falsificados. Afirman que todos venden mercaderías legales y además solicitan que los gremios de abogados dejen de instar a que se realicen más procedimientos en la zona céntrica.

El abogado Ali Maied acompañado de varios comerciantes, convocaron ayer a los medios de prensa para desmentir que los mismos pagan sumas de dinero a fiscales de marcas a cambio de brindarles protección para la comercialización de productos falsificados. Aseguró además que no comercializan productos falsificados.

“Los comerciantes rechazan enfáticamente esta versión. Para qué van a pagar si ellos comercializan productos lícitos, para qué van a pedir protección. Además la situación económica de CDE y de todo Alto Paraná está mal y se supone que la protección no va ser gratis. Los productos que comercializan estas personas son totalmente lícitos”, aseguró Maied. Asimismo, explicó que no pertenecen a ningún gremio.

La conferencia de prensa se convocó luego de que el presidente del Colegio de Abogados del Alto Paraná, Mauro Barreto denunciara públicamente que existe una rosca de recaudación ilegal en el centro de Ciudad del Este. Según la denuncia, un grupo de comerciantes, a través de abogados de ciertas marcas cobran a los locales para dejarlos vender los productos falsificados. En ese sentido, Maied aseguró que con estas denuncias se instiga al Ministerio Público a realizar más allanamientos, lo que generó la molestia de los comerciantes. “Ellos están molestos porque no quieren que nadie inste a que se realicen más allanamientos o que alguien diga en nombre de ellos que están pagando por una protección porque eso no es verdad (…). Piden a todos los gremios de abogados a que no se inste que haya más allanamiento”, insistió.

El abogado incluso puso en duda que en la ciudad haya comercios que se dedican a la venta de productos falsificados. “Podrían haber, porque si la Fiscalía encuentra en un año uno o dos productos, no puedo decir en forma tajante que no existe producto trucho. Concurrí a varios procedimientos donde la Fiscalía ingresó a los comercios, buscó mercaderías y salió pidiendo disculpa porque no encontró nada”.

En otro momento dijo que nadie puede impedir que la Fiscalía haga su trabajo pero que los allanamientos generan “molestias”, sobre todo cuando hay clientes en las casas.

No se identificaron

Ali Maied, el abogado quien ayer se presentó en representación de un grupo de comerciantes no identificó a cuál comercios pertenecen los mismos. Incluso cuando se le preguntó de qué rubros eran, dijo que eran de “diversos rubros y diversos comercios”. Reconoció que tampoco pertenecen a algún gremio y cuando se les pidió una toma fotográfica grupal de sus representados, Maied dijo que no iban a querer. Según el abogado algunos de los comerciantes son clientes suyos y otros no, pero que le pidieron en una reunión que hable en representación de los mismos.

