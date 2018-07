Sugestiva demora para intervenir hipódromo construido en vereda

La Municipalidad de Minga Guazú aún no procedió a intervenir el hipódromo construido en plena vereda, supuestamente por seguidores del intendente Digno Caballero (ANR), en el Km 17 Acaray barrio Juan Pablo II. En el sitio también fueron derribados varios árboles, aparentemente sin la autorización municipal.

El director de Medio Ambiente, Víctor Villasanti, admitió que la construcción es irregular, pero alegó que primero se deben agotar las instancias para realizar el procedimiento.

El miércoles último, Villasanti, en representación de la comuna, mantuvo una reunión con los vecinos, en el lugar del conflicto. Al ser consultado si los usurpadores cuentan con una autorización municipal refirió: “Según lo que observé ellos nomás construyeron (las bocas de salidas), es categórico que es irregular. Si ellos no retiran por sus propios medios seguramente se tiene que hacer la intervención”.

Por su parte, los vecinos aseguran que la demora para recuperar el espacio público obedecería a cuestiones políticas, teniendo en cuenta que las hijas del presidente de la comisión pro hipódromo, Epifanio Franco, supuestamente trabajan en la Municipalidad.

Por su parte, Marta Palacios, una de las vecinas que está en contra de la ocupación, expresó que durante la reunión que mantuvieron el miércoles, la contraparte actuó con prepotencia por lo que decidieron retirarse para reclamar sus derechos a través de los conductos legales. “Hicieron una reunión, pero no hubo diálogo, no había respeto para dar nuestra opinión, por eso nos retiramos y vamos a basarnos en la ley”, manifestó. En ese sentido, ayer, los vecinos solicitaron a la comuna un informe pormenorizado para saber si la comisión pro hipódromo cuenta con autorización municipal para ocupar el espacio público. Asimismo, adelantaron que esta mañana presentarían una denuncia penal ante el Ministerio Público.

