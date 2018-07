Chipa Barrero y dice mi mami…

El debate sobre el parlante de los camiones de chipa Barrero y el meme de la niña, dice mi mami fueron los protagonistas de las redes sociales e incluso los medios de comunicación en los últimos días. Sobre el primer caso se generaron varios debates, sobre si molesta o no el ruido de los chiperos, sobre las normas que prohíben la polución sonora e incluso sobre si se debe prohibir o no una práctica tan característica del país como la de recurrir a un megáfono para vender no solo chipa sino también varios otros productos. En cuanto a la niña de “dice mi mami” fue aplicado a diversas situaciones y temas, uno más creativo que otro.

Así como se debatió tan amplia y profundamente sobre estos y no digo que el tema no amerite debate, se debería también poner empeño en pensar, analizar y debatir sobre tantos temas que nos agobian como sociedad paraguaya y que necesitan sinceramiento, discusión, debate y por sobre todas las cosas reflexión para llegar a alguna posible solución. Si con la misma fuerza debatiéramos sobre la delincuencia y el desempleo juvenil. Miles de jóvenes terminan tras las rejas si tienen suerte, porque decenas terminan asesinados, ya sea por agentes del orden por otros criminales. Cada vez que matan a un joven o adolescente vinculado a ilícitos, es muy fácil decir “un delincuente menos” y no analizar y buscar la respuesta del por qué la población juvenil cada vez más termina en organizaciones criminales. No nacieron criminales, algo en su entorno familiar-social hizo que optaran por ese camino. En qué estamos fallando como sociedad para que tengamos alarmantes cifras de personas jóvenes en las cárceles. ¿Tienen la educación adecuada, tienen el acompañamiento y la oportunidad suficiente para crecer y desarrollarse sana y armónicamente para convertirse en adultos de bien. En todas las sociedades siempre hay delincuencia, pero la superpoblación de las cárceles del país nos indican que en algo nos estamos equivocando.

Necesitamos poner esa misma energía a cuestiones tan preocupantes como éstas como a los memes y otros temas de moda.

