Más antisocial en las redes y más social en la vida

Vivimos en un mundo donde todo últimamente gira alrededor de las redes sociales, donde los jóvenes y hasta adultos primero deben tomar fotos a sus comidas antes de consumirla, donde una reunión entre amigos termina siendo una competencia de quién se queda mirando su teléfono más tiempo. Donde las declaraciones de amores se realizan a través de Facebook, sí kilométricas, pero muchas veces sin una pizca de sinceridad, solo palabras lindas pero vacías, mientras que cuando se está cara a cara con la “persona amada” apenas se miran, pues deben actualizar sus perfiles.

Dirán que es tierno, ¡claro que es tierno! Pero ¿cuándo vamos a empezar a vivir?. ¿Cuándo vamos a empezar a decir las cosas de frente? ¿Cuándo vamos a empezar a disfrutar de la compañía de los demás sin tener que publicar primero en Facebook?

Las redes sociales son una herramienta para comunicarnos, pero no debe ser un enemigo de la vida, y lo estamos convirtiendo en eso. Nos importa tanto lo que opinan los demás, que debemos producirnos lo máximo para sacar una foto y subirla. ¿Por qué no subís una foto al natural? ¿Te da miedo lo que opinen los demás? Deja de vivir detrás de ese telefono, disfruta de la vida. Que lo natural no te dé miedo, que todos son lindos, top, tiernos y lo que le sigue, simplemente depende del cristal con que lo veamos.

Debemos aprender a ser más antisociales con eso que paradójicamente debía volvernos más sociales.

