Creen que jugadores mandaron destituir a técnico

Ramiro Miguez, extécnico de Corrales, aseguró hoy que un grupo de futbolistas que no juega influye en el presidente del club, Benjamín Cáceres. Consideró que eso derivó en su destitución del club, aunque prefirió no citar quiénes son esos jugadores.

“No renuncié, me echaron. Me sorprendió cuando llegué al club, me dijeron que el presidente cambió el horario de entrenamiento. En ese momento me informaron que dejé de ser el técnico”, manifestó por radio Itapirú.

Dijo que sí le molestó que el club haya divulgado por las redes sociales que renunció. “Voy tranquilo. El club nunca me pagó nada, sino el gerenciamiento, cumplió todo lo pactado. Yo no tolero que algunos jugadores tengan injerencia en el técnico ni en los dirigentes”, agregó.

Expresó que esos futbolistas nunca creyeron que le iba a ir bien, entonces esperaron un mal momento para aprovechar. “Dejamos al equipo, prácticamente, en zona de ascenso y sin lesionados”, enfatizó.

