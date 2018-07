HC ya no quiere ser senador

Horacio Cartes, durante un largo discurso en Itapúa, evaluó la situación política que afronta. Contó que él no fue quien quiso “cagarle” en las elecciones a Mario Abdo Benítez y confesó que ya no le interesa ser senador porque tiene “dignidad”.

El presidente Horacio Cartes, durante su discurso tras la inauguración de la sala de Robótica y Mecatrónica en el Centro Regional de Educación de Encarnación, Itapúa, habló del “otoño” en que está el Partido Colorado, haciendo referencia a la crisis interna entre Añetete y Honor Colorado.

Dijo que siempre le recuerdan que Honor Colorado volvió a sacar de la llanura al partido y aseguró que si hubiera ganado en las internas el candidato oficialista (Santiago Peña), los de Añetete “no nos iban a acompañar”.

Confesó además que le “encantaría no ser senador” porque tiene dignidad. “Me encantaría no ser senador porque la dignidad tiene un limite… porque en nombre de mis finados padres, de mis hijos y no estoy dispuesto a aliarme con Desirée Masí, con quien Añetete prefirió hacer acuerdos antes que con ustedes”, aseveró.

Resaltó además que no acepta una unión con quienes “quemaron el Congreso”, haciendo referencia a los senadores que se opusieron a la ilegal enmienda constitucional con la cual el oficialismo colorado buscó la reelección de Horacio Cartes.

