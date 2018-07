Puenteguýpe 25 de julio del 2018

Los nuevos fiscales de marcas de Ciudad del Este al parecer solo trabajan mes de por medio Cuando llegaron recién, trabajaron a tiempo completo, pero llamativamente en el mes de mayo dejaron de trabajar. Ahora están nuevamente operando. ¿Cuál sería la motivación para trabajar o no?

Según las malas lenguas, estos muchachos no se mueven si es que no es a pedido de una conocida abogada de la zona. Esta sería quien dicta las órdenes para hacer o no los operativos. ¿Porqué será que todos la obedecen?

De la noche a la mañana Sandra McLeod había escondido a los Guías o recaudadores de los zorros, luego de la vergüenza internacional por el embotellamiento provocado. Había sido que los muchachos solo cambiaron de día. Ahora operan los fines de semana. Péa la administración transparente y honesta… Ja!

