Horóscopo 1 de agosto del 2018

ARIES:Un nuevo amor va a cambiar tus conceptos de la vida, que lástima que no conociste antes a esta persona, cuando estaba todavía libre. El día es propicio para firmar un acuerdo importante, un contrato, cerrar un negocio, realizar una buena operación financiera, una compra. NÚMERO PREDILECTO: 61

TALISMÁN DEL DÍA: PULSERA DE ORO

TAURO:Tu autoritarismo natural te perjudicará si lo usas para hacerte respetar en el trabajo; la cortesía y la diplomacia son tus mejores armas para conseguir lo que quieres y alcanzar tus objetivos En lo sentimental es igual; valora la persona querida, se humilde hablando de ti. NÚMERO PREDILECTO: 78

PIEDRA ENERGÉTICA: ÓNICE

GEMINIS:Puede ser porque se acerca un nuevo mes, te sientes joven y capaz de enfrentar cualquier desafío en la vida sentimental. Una disputa con las personas que trabajan contigo te pondría en peligro y podrías perder tu empleo, entonces no debes reaccionar a las ofensas. NÚMERO PREDILECTO: 56

MEJOR AFINIDAD: CON EL SIGNO DE TAURO

CANCER:Conociendo tus cualidades humanas y tu imparcialidad, hay personas que van a pedirte tu intervención como mediador en un conflicto laboral; aceptar sería exponerte a problemas más adelante, inclusive perderías tu cargo. Si quieres bajar de peso, equilibra tu dieta. NÚMERO PREDILECTO: 14

MEJOR AFINIDAD: CON EL SIGNO DE LIBRA

LEO: Tu tacañería va a traerte enemistades; acuérdate que de vez en cuando es necesario perder un poco para ganar más después. Los que trabajan en el campo van a sufrir retrasos en sus tareas por causa de dificultades para encontrar personales calificados. Dolores intestinales. NÚMERO PREDILECTO: 61

COLOR DE LA SUERTE: VERDE OLIVA

VIRGO:Hoy tu punto débil será en lo sentimental; vas a creer todo lo lindo y romántico que te va a contar una persona del sexo opuesto. Los astros indican que todo lo que te contará es mentira. Una noticia esperada desde unos días va a llegar por la tarde, va a llenarte de esperanzas. NÚMERO PREDILECTO: 13

PIEDRA ENERGÉTICA: AMATISTA

LIBRA:Tarda mucho en entrar el dinero de un negocio que hiciste con otras personas; no sirve esperar más tampoco amenazar, no tengas vergüenza para pedir tu parte, ellos tienen ya. Tu vida sentimental no te satisface, la persona amada te cuesta mucho dinero, entonces busca otra. NÚMERO PREDILECTO: 21

COLOR DE LA SUERTE: ANARANJADO

ESCORPIO :Sabes que te resulta siempre problemas cuando se mezclan los sentimientos con el trabajo; puede ser que tu actitud muy provocativa favorezca estos acontecimientos. Una persona conocida te ayudará próximamente para salir de tu difícil situación económica. NÚMERO PREDILECTO: 13

MEJOR AFINIDAD: CON EL SIGNO DE ARIES



SAGITARIO:Te falta de ánimo porque los demás no entienden tu manera de ver las cosas; es normal, no todo el mundo comparte tu optimismo natural. Usa de tu poder y de tus fuerzas positivas en tu vida hogareña, tu media naranja es tan deprimida que solo vos podés levantar su ánimo. NÚMERO PREDILECTO: 73

TALISMÁN DEL DÍA: ANILLO DE PLATA

CAPRICORNIO:En el marco de tus actividades profesionales vas a encontrar una persona que maneja muchos negocios varios, que te ofrecerá una oportunidad para ganar dinero rápido. Podés andar, la ganancia será buena. Tu salud te preocupa, tranquilo, todo está bien. NÚMERO PREDILECTO: 37

COLOR DE LA SUERTE: ROJO

ACUARIO:Una ruptura sentimental se acerca; podés evitarlo por una explicación sincera con la persona querida porque, según los astros, todo resulta de un malentendido, de una equivocación. Ascenso en perspectiva para los que trabajan en la función pública. NÚMERO PREDILECTO: 3

COLOR DE LA SUERTE: GRIS

PISCIS:Vas a poder demostrar tu creatividad artística, una persona que conoces te dará la oportunidad de trabajar en el ramo que te gusta. Agitación en tu vida sentimental, a tu pareja no le gusta mucho tus fantasías de estos últimos días. Dolores de articulaciones, parece por falta de vitaminas. NÚMERO PREDILECTO: 91

COLOR DE LA SUERTE: BLANCO



