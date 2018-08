La estrella de reality, Kylie Jenner, es la musa de su novio, Travis Scott, y participó del videoclip de su nueva canción, Stop Trying to be God (Deja de intentar ser Dios) que forma parte de su nuevo disco “Astroworld” y cuenta con varias referencias bíblicas. En el video, Kylie aparece en dos oportunidades como nunca antes la hemos visto, caracterizada como una Virgen María moderna.

