Tormenta deja una muerte por rayo y calles inundadas

Una fuerte tormenta que se registró en varios puntos del país dejó como saldo una mujer muerta por un rayo, además de calles y avenidas inundadas. En algunos departamentos hubo granizada, pero sin daños mayores.

En Alto Paraná, la intensa lluvia comenzó poco después del mediodía. En el distrito de Tavapy, ubicado al sur del departamento, el clima causó la muerte de una mujer que fue fulminada por un rayo. Se trata de Selita Machado Aguilera, quién murió en el acto al ser alcanzada por la descarga eléctrica natural.

El intendente local, Aníbal Fidavel (PLRA) explicó que en la zona no estaba lloviendo en el momento que ocurrió el hecho, que apenas estaban cayendo algunas gotas, pero que había truenos y relámpagos en la zona. La víctima presenta quemaduras en algunas partes del cuerpo.

En horas de la mañana, la Dirección Nacional de Meteorología emitió una alerta por lluvias, tormentas eléctricas y tiempo severo con ráfagas muy fuertes de viento.

Inicialmente la tormenta afectó al noreste de la región Oriental y el norte del Chaco. Luego se extendió a la zona noreste y este. Los departamentos afectados fueron Concepción, San Pedro, Alto Paraná, Amambay, Canindeyú, Alto Paraguay. En estas zonas hubo calles y avenidas inundadas que afectaron el tráfico vehicular.

En algunos departamentos como Caaguazú hubo granizadas que por fortuna no causaron daños de consideración. La caída de granizo fue por unos cinco minutos, pero los cubos de hielo no fueron muy grandes, por lo que los daños fueron menores. En la capital departamental se tuvo inundaciones en las principales arterias y los desagües cloacales colapsaron, ocasionando que los desechos salgan a la intemperie.

FRENTE FRÍO

El sistema de tormentas llegó con el ingreso de un frente frío, que hará que las temperaturas bajen por lo menos hasta el sábado. Las mínimas previstas hoy y mañana son de 7 y 6 grados, respectivamente. A partir del lunes de la próxima semana, las máximas irían subiendo para alcanzar incluso los 31°C.

