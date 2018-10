Aseguran que Morán faltó a la verdad

“Las declaraciones de Morán (Miguel) no se ajustan a la verdad”, afirmó ayer Julio González, delegado de Paranaense ante la Federación de Fútbol Décimo Departamento. Morán dijo que hubo maniobras para fijar la fecha de asamblea de la federación.

“La semana pasada estuvo en el orden del día y allí fijamos para el 22 de diciembre, antes no se trató ese tema. No sé cuál es el motivo para el apresuramiento para adelantar la asamblea”, expresó González. Sin embargo, la semana pasada, Derlis Zárate, secretario del federación, admitió que se estableció el 20 de noviembre la fecha para la asamblea y que inclusive se comunicó al Tribunal Electoral Independiente (TEI). La presidenta de este órgano, Alba Ortiz, negó que haya recibido tal notificación.

Dijo que si Morán y su grupo, en el que está también Víctor Zarza (director ante la Unión del Fútbol del Interior) desean trabajar por el deporte, que lo hagan sin tener cargos.

“Morán dijo que solamente Santarriteña no está con él, le dijo que Paranaense también. No tengo ninguna orientación para decir lo contrario, al menos por ahora. El mandato de Mena (Felipe, actual presidente) vence en diciembre, porqué no se respeta lo que está establecido”, agregó.

Adelantó que conformará otro frente para pelear la presidencia de la federación regional, aunque aseguró que no hay nombres aún de los posibles postulantes.

