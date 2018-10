Oleros afectados por desborde

NUEVA GERMANIA, San Pedro. Aproximadamente 400 oleros situados a orillas del río Aguaraymi sufrieron millonarias pérdidas por el desborde del cauce hídrico y solicitan apoyo estatal. Victorino Benítez, presidente de la organización de oleros de Aguaraymi, explicó que quedaron bajo agua algunas olerías con lo que se perdió gran parte de producción y tardará un par de semanas más para volver a reanudar los trabajos, esto si no persisten las inclemencias del tiempo.

Acotó que muchas familia dependen de la olería ya que es el principal rubro de renta de la zona, igualmente pidió a las autoridades canalizar con los afectados la asistencia y no politizar la asistencia.

Por su parte, la intendente de Nueva Germania, Alicia González (ANR), dijo que ya había solicitado apoyo a la Gobernación de San Pedro y a la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) pero que aun no están teniendo respuestas.

En el distrito de Puerto Antequera, la SEN se encuentra brindando asistencia desde el miércoles a unas 45 familias de la compañía Monte Alto que están totalmente aisladas por tierra, siendo botes y pequeñas embarcaciones los medios de movilización con los que cuentan.

