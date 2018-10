Temen manipulación de la UFI para favorecer a club Santa Fe

Directivos del club Independiente de Hernandarias denunciaron injerencia del presidente de la liga en un conflicto judicial deportivo contra Santa Fe. Además, temen que la Unión del Fútbol del Interior (UFI) dé curso a la revisión del reclamo, motivado por asuntos extradeportivos.

Víctor Morilla, presidente de Independiente, y el directivo de la misma institución, Víctor Servián, aseguraron que los dirigentes de Santa Fe tienen mucho poderío económico y podrían torcer la verdad en la comisión disciplinaria de la UFI.

En la matriz del fútbol de tierra adentro está un pedido de revisión de parte del equipo santafesino, que perdió la protesta en las dos primeras instancias. El ganador en la mesa obtendrá el pase a las finales del campeonato de la Liga Hernandariense y jugará contra 4 de Octubre.

El conflicto se inició con la suspensión del partido entre “Inde” y Santa Fe, debido a una agresión generalizada entre seguidores de ambos clubes. El auriverde ganaba 1-0. El elenco santo presentó protesta, pero perdió en el tribunal local y regional. Entonces, recurrió a la última instancia.

“Para la revisión no anexaron la boleta por el pago de canon (del 11 de octubre), además, depositaron a la cuenta de la federación y no a la de la UFI. Como hicieron mal, se fueron a pagar en la UFI, fuera del plazo. En la factura figura la fecha 16 de octubre y en el sello aparece el 15. Quieren mentir y se delatan más”, expresó Morilla.

Sostuvo que Guillermo Curtido, presidente de la Liga Hernandariense, actuó de secretario para retirar la protesta fuera de horario de oficina para remitir la federación, en abierto apoyo a Santa Fe. “La función del secretario (César Álvarez) es cumplir los trámites, pero no lo hace. Hubo confabulación. También están metidos en el tema el secretario de la Décima (Derlis Zárate, quien no goza de buena fama) y el presidente Felipe Mena. Quieren minimizar diciendo que apenas hubo un error administrativo, sobre el depósito de dinero a la cuenta de la federación, cuyo tesorero retiró el importe depositado”

Acusó a Curtido de tener afinidad con los directivos santafesinos, porque es ingeniero agrónomo. “Tenemos miedo en la UFI nos liquiden, porque los de Santa Fe tiene poder y plata, allí están metidos el intendente, concejales y empresarios. Buscaron y siguen buscando el modo para eliminarnos. La carpeta de revisión que presentaron estaba incompleta, y una hoja blanca demás, foliada. Solo pedimos que se cumplan los reglamentos como corresponde”, enfatizó Morilla.

