Puenteguýpe 23 de octubre del 2018

El capitán Florenciáñez como gallito a su estilo, le desafío al senador Payo Cubas. Le dijo que no le va a esperar con un cinto y le advirtió que no es como Javier Zacarías, quien había recibido un cintarazo de Cubas. ¿Qué le habrá querido decir con eso de “Yo no soy como Javier Zacarías”. Le trató a su jefe de inútil? Anichene!

**********

Sin embargo, el parlamentario de la cintareada le respondió que solamente reciben las caricias de su cinto los manguruyuses y no los piky’i. Aichejáranga el bravo capitán. Después de vestir el glorioso verde olivo, se convirtió en un “sereno” de la casa de Ña Transparente, la misma que lo había rajado de la Dirección de Tránsito, por corrupción.

**********

Había una vez, un cierto politiquillo, quien en su momento de gloria y poderío declaraba que Paraguay es una isla sin corrupción. ¿Será que ahora podría hacer nuevamente esas declaraciones? ¡Será?

Comments