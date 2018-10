Activistas anticorrupción son interceptados por hombres armados

Fernando Ávalos y Rodolfo Morales, los activistas que realizan una Travesía Anticorrucpión por varios departamentos del país, fueron interceptados este viernes alrededor de las 15 horas, por dos camionetas ocupadas por siete hombres. De uno de los vehículos, descendieron dos hombres con armas de fuego en mano. Los jóvenes que conducen un jeep antiguo, no pararon y lograron escapar.

Ávalos dijo que desconoce las intenciones de las personas que les están siguiendo. No sabe si quisieron asaltarlos o tal vez amedrentarlos, porque ya juntaron cinco carpetas llenas de denuncias de corrupción y documentaciones que involucran a trece municipalidades del país.

Los jóvenes fueron interceptados en el distrito Yvyrarovana, departamento de Canindeyú. Relataron que se trata de una camioneta Hilux negra, que estaba ocupada por tres hombres y otra Amarok gris con tres personas. De la Hilux descendieron dos hombres, que portaban armas de fuego.

Los activistas no pararon y aceleraron la marcha hasta llegar a una estación de servicios donde se refugiaron. Ávalos comentó que llamaron a la Policía, pero que a más de una hora de la llamada no fueron auxiliados.

“Llamamos a la prensa para dejar una constancia de lo que pasó, por si nos sucede algo. Apenas podamos llegar a una comisaría, vamos a radicar una denuncia”, señaló.

El jueves estuvieron en Pedro Juan Caballero, conversando con concejales municipales quienes les presentaron denuncias por mala utilización de fondos del Fonacide, Royalties e inclusive tomaron fotos de testaferros.

“Nuestra intención es recolectar denuncias de todo el país y finalizar nuestra travesía con una expo corrupción en la costanera de Asunción”, comentó uno de los afectados.

