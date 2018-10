Sanción para Payo Cubas por “dinamitar el Congreso”

El presidente de la Cámara de Senadores, Silvio “Beto” Ovelar, afirmó que hoy se estudiará en Mesa Directiva las posibles sanciones a los senadores Paraguayo Cubas, Zulma Gómez, entre otros, por sus exabruptos del jueves pasado. Respecto a Cubas, Ovelar aseguró que está “dinamitando el Congreso”.

ASUNCIÓN. Durante la última sesión, los parlamentarios protagonizaron una fuerte discusión con improperios y descalificativos de todo tipo. Otros senadores colaboraron con amenazas. La discusión se originó cuando los senadores no acudieron a la sala de reunión para evitar una sesión ordinaria y luego aparecieron para una extraordinaria. Con esto evitaron que se trate los pedidos de intervención de varias municipalidades. Esto enervó a Cubas, quien recriminó duramente a sus colegas y recibió la respuesta por parte de varios de ellos. Para Ovelar, Paraguayo Cubas “juega su propio partido para posicionarse personalmente. Pero de forma indirecta o directa favorece a quienes quieren desprestigiar a la clase política. Reconozco que nosotros no hicimos demasiado para ganarnos la confianza de la ciudadanía”, expresó el senador.

En otro momento, incluso aseguró que su colega está dinamitando los pilares del Congreso. “Con ese espectáculo que estamos brindando, él genera una reacción espontánea, pero está dinamitando los pilares de una institución republicana como es el Congreso de la Nación. Eso golpea al cuerpo colegiado”, añadió.

Ovelar reiteró que el bochornoso espectáculo de sus colegas no tiene precedentes en nuestro país. “Esto no tiene precedentes en la historia del país”, refirió el presidente del Senado sobre lo ocurrido. “El compañero Paraguayo Cubas se pasó de revoluciones”, opinó el legislador.

Dijo que recibió el pedido de algunos de sus colegas para sancionar a Cubas, pero indicó que no asumirá ese pedido de forma unipersonal, y que ello se debatirá en la reunión de Mesa Directiva. Pero para el presidente del Senado no solo debe estudiarse el caso de Cubas, sino también el de Zulma Gómez y el de otros senadores que, según Ovelar, llegan tarde adrede para que la sesión no tenga quórum, como ocurrió –según él– el pasado jueves.

“Si vamos a ser estrictos y si vamos a apercibir a los colegas, creo que primero tenemos que cuestionar la no asistencia de los colegas en el horario establecido por la Cámara para la sesión, y también la inconducta de los colegas para la sesión”, expresó Silvio Ovelar.

El titular de la Cámara Alta adelantó que también pedirá que se borren del Diario de Sesiones los exabruptos, por considerar que una sesión con esas palabras no pueden quedar en los registros de la historia. “Entre mis atribuciones está la potestad de borrar del Diario de Sesiones todos los exabruptos”, finalizó.

Comments