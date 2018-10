Marabel se confiesa y afirma ser inocente

Bruno Marabel, principal sospechoso del macabro quíntuple homicidio descubierto hace algunas semanas, dio una entrevista a varios medios nacionales. El joven recluido en la cárcel de Emboscada afirmó que a pesar de las constantes amenazas que recibía de parte de la familia él es inocente.

Marabel dijo que su pareja llegó a pegarle varias veces y que “ya no estaban bien” desde hace unos seis meses. El joven de 19 años es sindicado como responsable de la muerte de Dalma María Rojas, sus dos hijos, su madre y su padre

Según sus declaraciones, Dalma lo amenazaba con mandarlo preso, matarlo o quitarle la casa a su papá, si este la dejaba. Marabel comentó que incluso le ofreció su moto para dejarlo ir. Dijo además que presentó dos denuncias contra su suegro, Julio Rojas Delvalle, por supuesto maltrato, cuando aún vivían en la ciudad de Itá. Negó rotundamente haber asesinado a la familia, afirmó que cada vez que le ponían nervioso lo único que hacía era rezar y llorar y que después, como era boxeador, se iba a pegar la bolsa y eso lo tranquilizaba. “Es difícil matar a personas y más a criaturas, no es como pegar tres golpes en el ring. (…) Ardí de rabia cuando me contaron que una criatura murió y después salió en la prensa que murió también el segundo”, enfatizó.

“Para mí fue un ajuste de cuentas. El olor que se olía en la casa era de los perros, el olor que se debía oler no se olía. Detrás de la casa hay una casa abandonada donde se puede entrar fácilmente, tiene una puerta y una escalera”, indicó. “Es imposible que yo solo le mate a cinco personas. La señora tenía como 90 kilos, es imposible que yo la alce. A la criatura si le acuchillas va a gritar. Todas las noches pienso cómo pasó”, comentó.

Marabel dijo que según la micropsia se encontró rastro de sangre en su cama, pero aclaró que esa sangre era de Alba (su supuesta novia). “Alba en ningún momento me dijo “amor acá hay sangre” (dentro de la casa) ni nada. Se supone que me tenían que hacer pruebas y hasta ahora no me hacen. Yo ya no sé lo que pasa”, acotó.

Resaltó que él vio por última vez a Dalma, sus hijos y la madre de ésta tres semanas antes del macabro crimen. Supuestamente la mujer le manifestó que viajaría por unos días, él trató de comunicarse con ella pero según Marabel, no hubo respuesta.

Actualmente, por el hecho están imputados Marcelo Gabriel Sosa Díaz (21), remitido al penal de Emboscada; la novia o supuesta amante de Bruno, Alba Rosalía Armoa Núñez (18), y la compañera de trabajo del principal sospechoso, María Araceli Sosa Díaz (23), presas en el Buen Pastor.

