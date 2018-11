Rechazan tratar suspensión a Payo Cubas y Zulma Gómez

Por mayoría de votos, los senadores decidieron rechazar el tratamiento de la propuesta de suspensión de 60 días para Zulma Gómez y Paraguayo Cubas. Sin embargo, aseguran que sí sancionarán a todos los que violen el reglamento a partir de la sesión de hoy.

Bajo el argumento de que en la mesa directiva se decidió no sancionar a Paraguayo Cubas ni aZulma Gómez por los entredichos de la semana pasada, la mayoría de los senadores votó por no tratar sobre tablas el proyecto de suspensión por 60 días para ambos parlamentarios. La propuesta pasa a Comisiones para su análisis y posterior tratamiento en una próxima sesión.

Durante su alocución, Gómez manifestó que “no es bueno que la Mesa Directiva y los líderes de bancada dejen el precedente y esa solución salomónica a lo que ocurrió el jueves pasado y se diga nada más ‘borrón y cuenta nueva’”. Señaló que es necesaria una suspensión para dejar precedentes.

Por su parte, Paraguayo Cubas indicó que no se puede aplicar en su contra el Reglamento Interno porque el “incidente” se produjo cuando se levantó la sesión ordinaria. “Después, continué mi quilombo, cuando usted levantó la ordinaria (…) No había sesión, yo no estaba en función de legislador, en los intermedios se produjeron mis epítetos”, alegó.

