Amenaza a Sandra Quiñónez

Un video difundido hoy muestra una supuesta amenaza de integrantes del Comando Vermelho contra la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez. Habría sido filtrado a la prensa como parte de una disputa interna por ocupar la Comandancia de la Policía.

Los hombres, con el rostro tapado y fuertemente armados, dicen ante una cámara que tienen “un mensaje” para la fiscala general, a quien consideran su objetivo. “Prestá mucha atención, voy a ser directo: a mucha gente no le está gustando la pilantragem (actuación deshonesta) que están haciendo con el sistema. Como estás viendo, no venimos para participar de una comedia. En caso de que nuestro equipo no concluya la misión, otros equipos la van a concluir”.

De acuerdo a la información, estos hombres -que serían parte del Comando Vermelho- se refieren al coche bomba que fue confiscado recientemente en el este del país y que ahora se sabe que aparentemente era parte de un plan de atentado contra Sandra Quiñónez y la Fiscalía General, informó Ivan Leguizamón, periodista de ABC Color.

El video aparentemente fue divulgado por la División de Investigación de Delitos, a cargo del comisario general Abel Cañete, director general de Investigación Criminal, quien quedó muy mal parado ayer tras lo dicho por el narcotraficante Marcelo Pinheiro, alias “Marcelo Piloto”, quien lo acusó de soborno.

La filtración de este video sería un intento de limpiar el nombre de Cañete, ya que con esto se descubre otra arista de la investigación que condujo al descubrimiento del coche bomba que pudo haber sido usado en un atentado tipo terrorista.

La entrevista al narcotraficante brasileño fue autorizada por el actual comandante, Crio. Bartolomé Baez, cuyo ascenso debía tratarse esta mañana para que quede firme en su cargo.

Supuestamente, la autorización de la conferencia de prensa de “Marcelo Piloto” fue una táctica en contra de Cañete, quien también está en la línea de acceder al cargo de comandante de la Policía Nacional.

