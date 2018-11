Puenteguýpe 7 de noviembre del 2018

El concejal Oswaldo Báez quiso dar una cátedra de cómo sesionar, a sus colegas, pero le salió el tiro por la culata. Quería que no se deje hablar a la gente si la queja es contra un correligionario. Algo tiene que tener en común con su líder, el de no querer escuchar los reclamos de la gente. “Gentuza!!!”, decía una emperatriz criolla.

************

Hablando de concejales, en la Junta Municipal de CDE levantaron la sesión porque no se pusieron de acuerdo cómo votar. Ikatupio si se dedican a hacer los análisis antes de la sesión en vez de gastar el tiempo en pelotudeces de los cuales alardean en las redes sociales.

