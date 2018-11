Horóscopo 13 de noviembre del 2018

ARIES:No todo el mundo no comparte tu optimismo, sin embargo, podes seguir en tus actividades, los astros indican que sos vos que tiene la buena solución. Tu vida sentimental está pasando por un periodo de enfriamiento que podés corregir dedicando más tiempo a los tuyos.

NÚMERO PREDILECTO: 5

COLOR DE LA SUERTE: VERDE

TAURO:No firmar nada sin estudiar bien el contenido del contrato, pide la ayuda de un profesional si algo te parece extraño; todo apuramiento por tu parte podría tener consecuencias negativas. Ganarás en eficiencia en tus tareas si escuchas más la gente experimentada.

NÚMERO PREDILECTO: 89

MEJOR AFINIDAD: CON EL SIGNO DE VIRGO

GEMINIS:No te involucres en asuntos ajenos, el choque en retorno sería tremendo y te desacreditaría. Deja los demás arreglar sus problemas, luego podrás emitir sugerencias y tus ideas estarán muy apreciadas. Vigila tu manera de comer, hacerlo en cualquier momento te daña. NÚMERO PREDILECTO: 31

COLOR DE LA SUERTE: ROJO



CANCER: Si no se presenta una oportunidad para los cambios esperados, sigue tu camino actual, si no es la riqueza todavía, por lo menos no te hace falta nada y podés asumir tus responsabilidades familiares. Reduce tu consumo de sal, tus arterias no están en buen estado. NÚMERO PREDILECTO: 13

MEJOR AFINIDAD: CON EL SIGNO DE PISCIS

LEO: Podrás concretar pronto tus ganas de cambiar de vehículo. La suerte te acompaña en los negocios, aprovecha de este día para cerrar uno que está pendiente desde tiempo. La mudanza de una persona querida va a molestarte y cambiar unos planes de tu vida sentimental. NÚMERO PREDILECTO: 1

PIEDRA ENERGÉTICA: ESMERALDA

VIRGO:Si quieres tranquilizarte, habla con personas que puedan ofrecerte el estímulo mental que necesitas. Intenta vivir el presente, no te encierres en tus recuerdos, eso te daña los nervios, el ánimo, y afecta tu salud. Buenas noticias en lo laboral para los que buscan trabajo. NÚMERO PREDILECTO: 8

MEJOR AFINIDAD: CON TU PROPIO SIGNO

LIBRA:Enamorarte repentinamente no sería serio en estos tiempos de problemas familiares; espera, deja pasar tiempo antes de tomar cualquiera iniciativa en este sentido. La competencia, que se presenta es un buen estímulo para que puedas crecer en tus actividades.

NÚMERO PREDILECTO: 92

COLOR DE LA SUERTE: ROSADO

ESCORPIO :Te hace falta divertirte, salir, para conocer gente nueva. Sé más alegre, pon entusiasmo en tu vida, pero guardando tu personalidad propia sin buscar a impresionar a los demás. Los astros te acompañan para conseguir un mejor trabajo si estás en busca. NÚMERO PREDILECTO: 29

MEJOR AFINIDAD: CON EL SIGNO DE SAGITARIO



SAGITARIO:Un viaje para los negocios que no te encantará será fuente de grandes ganancias para ti, entonces hazlo. De un buen contrato que firmarás pronto resultará algo feliz para tu familia. Una noticia va a aliviarte en lo que se refiere a tu vida sentimental. NÚMERO PREDILECTO: 46

MEJOR AFINIDAD: CON EL SIGNO DE LEO



CAPRICORNIO: Tu espíritu positivo y tu naturaleza delicada te ayudarán a poner en marcha algo nuevo que corresponde a tus afinidades. Mucho dinero va a entrar en tu hogar, eso te pinchará porque no podrás disfrutarlo en totalidad, lo que es normal no sos vos quien lo gano. NÚMERO PREDILECTO: 21

TALISMÁN DEL DÍA: PULSERA DE ORO

ACUARIO: Eres muy sensible a los comentarios de tu entorno; intenta de manejar personalmente tu vida sentimental, porque es de tu felicidad que se trata, no lo olvides. Una promesa de ascenso no se cumplirá, tendrás que esperar mucho más de lo previsto, o cambiar de empleo. NÚMERO PREDILECTO: 19

COLOR DE LA SUERTE: BLANCO

PISCIS:Tu habilidad en tu trabajo te permitirá superar tus concurrentes, entonces no temas valorarte. Un apoyo inesperado que te brindará una persona del sexo opuesto te ayudará para de nuevo acercarte a la persona amada, pero no será así cada vez, entonces cuidas mejor la relación. NÚMERO PREDILECTO: 2

COLOR DE LA SUERTE: NEGRO

Comments