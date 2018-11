Los partidos complementarios de la 19ª fecha del campeonato Clausura de las Divisiones Formativas se jugarán hoy y mañana entre 3 de Febrero y Libertad. Los encuentros se disputarán en el club Sol del Este del Km 12 Monday.

A las 07:30 jugarán los equipos de la Sub 16, luego de los de la Sub 17, desde las 09:30. Mañana, entrarán en acción los dos clubes de la Sub 15, a las 07:30, y a los de la Sub 14, a partir de las 09:30.

Comments