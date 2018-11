Sandra Zacarías se defiende con mucho discurso y pocas pruebas

La intendente de Ciudad del Este, Sandra McLeod de Zacarías, defendió su administración ayer, ante la Comisión Especial de Diputados que estudia el pedido de intervención al municipio. Negó todas las acusaciones de corrupción, pero no logró probar transparencia.

La audiencia pública realizada en el Congreso Nacional estuvo moderada por el diputado Salyn Buzarquis (PLRA), quien preside la Comisión Especial, que estudia el pedido de intervención a la Municipalidad de Ciudad del Este. La intendente Sandra McLeod de Zacarías (ANR-Cartista) se presentó acompañada de su cuñado, el diputado Justo Zacarías Irún (ANR) y su sobrino, el concejal colorado Alejandro Zacarías. También estuvieron el director de Finanzas, David Espínola, el asesor jurídico Cristian Cabral y el director de prensa, Juan Sanabria, entre otros directores de la comuna.

En varios momentos, McLeod manifestó que no fue informada oficialmente sobre las causales del pedido de intervención y que tuvo que preparar su defensa “con base en los periódicos”.

La jefa comunal se defendió ante la mayoría de los cuestionamientos con discursos que no logró sostener con documentos. En otros, cedió la palabra a sus directores.

No refutó con claridad las denuncias de falta de transparencia. Por ejemplo, la Junta cuestionó que no convocó a audiencias públicas como establece la Ley Orgánica Municipal. La intendente respondió: “El trabajo que realizamos lo hacemos con las comisiones vecinales, todo lo que hacemos es público (…) Dejaremos las copias que confirman que lo hemos hecho”. Sin embargo, no mencionó una sola fecha de audiencia, ni los puntos que fueron abordados.

Sobre la denuncia de incumplimiento de la Ley 5189/14 de Transparencia y acceso a la información pública dijo: “Cumplimos con la ley, sin inconvenientes. Fuimos instruidos por las personas encargadas para hacerlo perfectamente”. Sin embargo, la gestión de McLeod fue aplazada 44 veces en el cumplimiento de las reglas de transparencia, según informes mensuales de la Secretaría de la Función Pública.

La intendente respondió los 15 cuestionamientos que sustentan el pedido de intervención, en medio de declaraciones que buscaron favorecerla de los diputados cartistas Justo Zacarías y Basilio Núñez y preguntas incisivas del parlamentario Sebastián Villarejo (PQ).

Al salir de la audiencia señaló que el pedido de intervención de la Junta Municipal “está plagado de irregularidades” y volvió a decir que “fue elegida por Dios y el pueblo”.

Ahora la Comisión Especial de Diputados debe elaborar uno o varios dictámenes, para presentar en la sesión del próximo 27 de diciembre, fecha en que será tratada la posible intervención de la comuna esteña.

