Justicia ordena remate de la Liga Paranaense

La juez en lo laboral, Graciela Panza, ordenó el remate del local de la Liga Deportiva Paranaense. Es a raíz de una demanda de Sergio Gómez, ex guardia de la entidad deportiva, quien recurrió a la justicia por dimisión injustificada.

El afectado dijo que ingresó a trabajar a la liga durante la presidencia de Eugenio Alejandrino Garay. Lo hizo durante casi un año, pero no le abonaron el sueldo durante cinco meses. Cuando Garay dejó la presidencia, lo despidieron y no le pagaron, aseguró.

“Después de echarme del trabajo, fui a la liga y conversé con Javier Duarte, el secretario administrativo. Me prometió que mi caso se trataría en junta directiva para buscar una solución. Estuve en la reunión, pero ni mención hubo de la situación. Volví junto a él al día siguiente y dijo vería después, pero nunca hizo. Dijo que la liga no tiene plata para pagar”, expresó ayer Gómez

Afirmó que agotó las instancias y que mostró predisposición para arreglar amistosamente, pero que no tuvo respuesta. “La presidente, Aida Molinas, prefiere más patotear que cumplir su función en la liga. No tuve más alternativa que recurrir a la justicia. Garay y Herminio Roa (exgerente deportivo) testimoniaron que fue empleado. Lamentablemente, se llegó a esta situación, que como deportista, yo no quería”, agregó.

Mario Cubilla, abogado de Gómez, sostuvo que una sentencia firme del juzgado, y que una vez que se cumplan los procedimientos de rigor se deberá ejecutar la subasta de la Liga Paranaense.

“Tuvo malas intenciones”

“Desde el principio tuvo malas intenciones”, aseguró ayer Javier Duarte, gerente administrativo de la Liga Paranaense. Fue al responder a la versión de Sergio Gómez, quien demandó a la entidad deportiva.

Aseguró que no quiso arreglar amistosamente. “Yo le propuse pagar 1.000.000 de guaraníes por semana, la deuda con él era 5.000.000 de guaraníes. Y no aceptó, de lo contrario, se le pagaba completamente”, manifestó.

Sostuvo que acuerdo mediante, cubrió una deuda de 200.000.000 guaraníes, que le debía a Herminio Roa (exgerente administrativo) y a Óscar Mereles (expresidente del club Ciudad Nueva).

“Tuvimos y tenemos predispoción para llegar a un acuerdo, pero él no quiere. Por eso recurrió a la justicia, hubo un embargo por 20.000.000 de guaraníes”, enfatizó.

Comments