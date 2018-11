CDE: Se habría montado un esquema para evitar control, dice Buzarquis

La administración de la Municipalidad de Ciudad del Este habría montado un esquema político y jurídico para evitar cualquier tipo de control, según demuestran los documentos, refirió el diputado Enrique Buzarquis, quien preside la comisión especial que estudia el pedido de intervención. Dijo que no se puede hablar de transparencia cuando los documentos no están a la vista

ASUNCIÓN. El diputado Enrique Buzarquis (PLRA), presidente de la comisión especial que tiene a su cargo el pedido de intervención a la Municipalidad de Ciudad del Este, informó que la asesoría a su cargo, emitió dictamen, en mayoría, por la intervención y; en minoría, por el rechazo. Esto con relación a las pretensiones de un grupo de concejales que presentó acusación contra la intendente Sandra McLeod.

El legislador señaló, igualmente, que recibió un informe del contralor general de la República, Enrique García, respecto a una serie de consultas realizadas sobre la comuna esteña.

Destacó que, teniendo en cuenta el informe, se confirma que el órgano contralor, no pudo llevar a cabo ninguna auditoría, ni actividades de control en el municipio, ya que la totalidad de los documentos, correspondientes a la rendición de cuentas del ejercicio fiscal 2017, se encuentran en el Tribunal de Cuentas. En tanto que las documentaciones del ejercicio fiscal actual (2018), fueron retiradas por agentes del Ministerio Público, en un de allanamiento a la municipalidad.

“No se cuenta con informes de auditoría correspondientes a los ejercicios fiscales 2017 y 2018, debido a que en su momento no se pudo acceder a los documentos originales correspondientes”, dice parte del informe que se dio a conocer.

El diputado Buzarquis indicó que los documentos demuestran, fehacientemente, su teoría jurídica, que la administración municipal de Ciudad del Este, en todos estos años, habría montado un esquema político y jurídico para evitar cualquier tipo de control.

“Se ha montado un esquema basado en sendas acciones judiciales y jurídicas dentro del campo jurisdiccional, sean éstas acciones de inconstitucionalidad, medidas cautelares o planteamientos de inaplicabilidad de leyes que versan sobre materia municipal; con todas esas acciones, por supuesto, nunca las documentaciones estuvieron a la vista, ni de la Contraloría, ni de ninguna otra institución del Estado”, recalcó.

“Cómo es posible hablar de transparencia cuando las documentaciones no están a la vista de los concejales municipales, de la Contraloría, de la ciudadanía y tampoco hoy día, de la comisión especial”, se preguntó.

A partir de este informe, a título personal, Buzarquis estima que solamente el pedido de intervención podrá facilitar una auditoría seria y responsable que pueda determinar, definitivamente, si la gestión de la administración del municipio de Ciudad del Este es o no transparente.

“Elevaremos estos dictámenes, con una nota al presidente de la Cámara (Miguel Cuevas), informando de la culminación de nuestras tareas y pidiendo que sean enviados para su tratamiento en la sesión extraordinaria marcada para el próximo martes 27 de noviembre”, indicó el parlamentario.

