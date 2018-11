Serie estadounidense trata de corrupto al Paraguay

Uno de los capítulos de la famosa serie de “Seal Team” se viralizó en los últimos días en nuestro país desatando todo tipo de críticas. Pues, tratan a nuestro país como uno de los peores. El video de parte de la serie fue publicado por Martin Olmedo en Facebook.

Los protagonistas, que son soldados, tienen una misión que cumplir en Paraguay, el encontrar a un terrorista que cruzó el Puente de la Amistad. En la escena aseguran que no se trata de un lugar amistoso y que las autoridades no son las más honestas. “Ciudad del Este, una de las ciudades más corruptas en toda Sudamérica, no existen leyes contra el terrorismo”, menciona el personaje Mandy Ellis.

Los personajes lamentan no poder ingresar al Paraguay y uno de ellos recuerda la historia de nuestro país. “Van a fastidiarnos por una línea arbitraria que unos conquistadores trazaron en un mapa hace 500 años”.

El material tiene más de 15.000 compartidos y miles de comentarios, unos que alegan es un insulto y otros aceptando que “lo que dicen no está lejos de la realidad”.

