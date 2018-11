Renuncia de Sandra Zacarías se hizo oficial

El secretario general de la Intendencia de Ciudad del Este, Carlos Ávalos presentó a las 12:05 de este lunes, la carta de renuncia de la jefa comunal Sandra McLeod de Zacarías a su cargo. La nota fue recibida por el presidente de la Junta Municipal, Miguel Prieto.

McLeod había anunciado su renuncia, esta mañana durante la plenaria del Movimiento Honor Colorado, realizada en Luque. Afirmó que daría un paso al costado, “para no ser cómplice de muerte”. “Lo único que me obliga apartarme del cargo es evitar ser cómplice de la pérdida de vidas humanas, que ante la falta evidente de un Estado de derecho, donde las instituciones que debían brindar seguridad y justicia no lo hacen”.

El presidente del legislativo comunal adelantó que no aceptarían la renuncia de la intendente, pues está pendiente la aprobación o el rechazo de la intervención de la comuna esteña, en la Cámara de Disputados. La sesión extraordinaria para tratar el tema está prevista para mañana.

