Colaborar con el botín del robo

Miles de contribuyentes del Municipio de Ciudad del Este fueron despojados de fuertes sumas de dinero al no reconocérseles el pago de tributos en la famosa Caja 9. Tuvieron que pagar el doble en concepto de impuesto inmobiliario. Este esquema operó durante varios años y, según la intendenta, separada del cargo, Sandra McLeod de Zacarías (ANR), los que fueron perjudicados son personas que tenían la intención de embaucar a la institución municipal pagando un monto que no correspondía. Aseguró que los pagos se realizaron mediante gestores y no en las cajas habilitadas, es decir, fuera de la institución municipal. Esto fue desmentido por varios contribuyentes, quienes aseguraron que acudieron a las respectivas cajas habilitadas en la Comuna, donde incluso fueron proveídos de los recibos con sellos, firmas y membretes. Es probable que haya sucedido los dos casos. Un caso similar ocurrió en la Municipalidad de Minga Guazú, a cargo de Digno Caballero (ANR), donde supuestamente se perdió el registro de pago de un inversionista oriental. Lo demandaron para el cobro de una millonaria deuda de más de 500 millones de guaraníes. Sus recibos de pago tampoco fueron admitidos como válidos, y se ve obligado a volver a pagar.

Estos casos evidencian que todos los días los contribuyentes, la clase trabajadora y productiva del país, están siendo robados por las autoridades de turno. Ese dinero no se reinvierte en la mejoría de la ciudad, sino va a parar en los bolsillos de unos pocos, paga las vacaciones de los políticos, mientras el contribuyente se parte el lomo para seguir manteniendo estas estructuras corruptas.

Antes de proponer que se sigan aumentando impuestos o creando otros nuevos, deberíamos ocuparnos del robo asqueroso a los contribuyentes. Como ciudadanos, debemos resistirnos a pagar y colaborar con el botín de robo hasta que nos demuestren el correcto uso del dinero que nos quitan de manera compulsiva, aunque haya pocas esperanzas de eso ocurra. Es vergonzoso, lamentable y una atrocidad que unos pocos privilegiados estén robando en nombre de las instituciones, sacando beneficios que no les corresponden y enriqueciéndose a costa del trabajo de otro. Debemos dejar de contribuir con el desvergonzado robo, pues solo estamos alimentando a un grupo de holgazanes que viven del trabajo ajeno.

