O’Leary necesita médicos y servicio de radiografías

El centro de salud del distrito Juan E. O’Leary necesita especialistas en traumatología, gineco-obstetras y equipo de rayo x. Los pobladores que requieren radiografías y asistencias con estos especialistas deben acudir hasta el Hospital Regional, ubicado a 80 km de la zona.

Las precariedades en el sistema de salud en la ciudad de O’Leary son múltiples. El centro asistencial de la zona no cuenta con especialistas en traumatología ni ginecoobstetras. Tampoco hay servicio de rayo x, y los pacientes sufren las carencias de forma permanente.

Los accidentados de la localidad directamente son tras-

ladados hasta el Pabellón de Traumas del Hospital Regional de Ciudad del Este, mientras que las mujeres que deben dar a luz a sus hijos van hasta el Materno-Infantil y Urgencias Yguazú.

“Lastimosamente, no contamos con muchos servicios, y nuestros pacientes tienen que acudir hasta otros hospitales alejados. El problema es que todos son de escasos recursos, y les cuesta mucho el traslado”, indicó Aldices Valdez, administrador del centro asistencial local.

Recordó que el año pasado presentaron un pedido oficial a la Décima Región Sanitaria para la contratación de traumatólogos y ginecoobstetras, pero hasta la fecha no logran respuesta positiva. Saben que todo está centralizado y que se necesita aprobación del Ministerio de Salud (MSP) para recibir los nombramientos. En el lugar faltan, además, personal de limpieza y más licenciadas y técnicas.

SIN AMBULANCIA

El centro de salud de O’Leary está sin ambulancia desde hace siete meses. El único móvil tuvo un accidente el año pasado, y la empresa Rumbos de Seguros SA llevó el rodado hasta Asunción para su reparación correspondiente. El vehículo, sin embargo, no retorna hasta la fecha.

La institución cuenta actualmente con los servicios de clínica médica, pediatría, medicina familiar y urgencias. Hay 15 camas para internaciones y 60 funcionarios de todos los sectores.

