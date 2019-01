Aumentan riesgos del retorno del sarampión

Autoridades sanitarias están alertas ante el posible ingreso de casos importados de sarampión a Ciudad del Este, por ser zona de frontera. En el estado de Paraná, Brasil, ya hay portadores de la enfermedad. Se insta a toda la población a inmunizarse contra el mal.

Se reactiva el alerta ante los riesgos de la reaparición del sarampión en el país. Los peligros son mayores para el Alto Paraná, por tener frontera con el Brasil, donde se confirmaron varios casos de la enfermedad. El peligro se agudiza ahora que hay portadores del mal en el estado de Paraná, zona que limita directamente con Ciudad del Este.

“Estamos en alerta permanente porque hay riesgos. Ahora se están exigiendo las tarjetas de vacunaciones contra el sarampión y rubéola para evitar inusuales brotes del mal que hace años no se registran en el país”, explicó el licenciado Emiliano Frutos, de epidemiología del Hospital Regional de Ciudad del Este.

Comentó que están con mucha vigilancia desde el año pasado, cuando comenzaron a reportarse nuevos casos de sarampión en el vecino país. “Ante la situación se están exigiendo las vacunas contra el sarampión a los que hacen su salida e ingreso al país en la zona primaria de la ciudad. Si un brasileño no tiene su vacuna, no se le permite la entrada y lo mismo para los compatriotas que quieren viajar la Brasil”, señaló.

ZONAS DE RIESGO

El profesional recordó que las zonas de riesgo en el Brasil son Río de Janeiro, Norte Nordeste, São Paulo y Paraná, donde aparecieron recientemente los primeros, según su explicación.

Se pide a todas las personas a acudir hasta los centros asistenciales para recibir las dosis contra el sarampión.

Los niños reciben la primera dosis de SPR (sarampión, rubéola y papera) a los 12 meses luego tienen refuerzos anualmente hasta cumplir los 10 años. El resto de la población, a partir de los 11 años hasta los 49 pueden aplicarse una sola dosis de SR (sarampión y rubéola) para estar protegidos.

