Piden refuerzos para apagar incendio de cubiertas

Bomberos Voluntarios K122 de Minga Guazú solicitan refuerzos a sus colegas de Ciudad del Este, Itaipú, Aeropuerto Guaraní y otras bases para poder controlar el fuego que consume a miles de cubiertas viejas.

Hasta el momento no se puede controlar el incendio, informaron desde el lugar de los hechos. Los voluntarios están mojando la barrera natural que rodea a la zona donde inició el problema para que el fuego no se expanda. Sin embargo no están logrando apagar el foco.

La Fiscalía del Medio Ambiente de CDE, a cargo de Nilsa Torales interviene en el caso. “Pediremos informes con respecto a la empresa que hace la explotacion de todo esto con apoyo de los bomberos y se va a investigar lo sucedido”, señaló la asistente fiscal Silvia Sánquez.

El incendio se registra en el km 20 Monday, en el ex vertedero municipal, a cargo de una empresa tercerizada, cuyo propietario es el ingeniero Feliciano Rivas, según funcionarios de la comuna de Minga Guazú.

