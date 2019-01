Gigantesco incendio de cubiertas viejas en Minga

Desconocidos quemaron ayer gran cantidad de cubiertas viejas y se generó un incendio de gran proporción en el exvertedero municipal de Minga Guazú. Los bomberos voluntarios de la zona no lograron apagar el fuego aún con apoyo de otras bases, hasta el cierre de la edición.

El incendio comenzó cerca de las 2:30 de la madrugada de ayer, cuando se escuchó una explosión, según los vecinos. Ocurrió en un sector de las cinco hectáreas utilizadas como vertedero municipal pero que está en proceso de cierre de forma gradual. Allí se depositaban miles de cubiertas viejas, al aire libre, porque Minga Guazú no tiene otro lugar donde almacenar esos residuos.

Los Bomberos Voluntarios K 122 del distrito comenzaron el trabajo cerca de las 05:00 de la mañana, con un carrobomba de 10.000 litros y 10 rescatistas pero no lograron ni siquiera apaciguar la fuerza del intenso fuego que consumía a las cubiertas viejas. “Recibimos refuerzos de Hernandarias y CDE pero el fuego no se pudo controlar”, indicó el capitán Alberto Almirón, de la base K 122.

El voluntario explicó ayer, en horas de la tarde, que el fuego podría extenderse incluso por diez horas más. “Nos quedamos de guardia hasta que se apague totalmente el fuego. El humo es muy tóxico y perjudicial, incluso es cancerígeno. Estamos usando mucha agua y espuma para controlar”, destacó el capitán. Fueron 500 metros cuadrados de cubiertas ardiendo durante toda la jornada ayer. La humareda negra se pudo observar hasta 20 km de distancia.

INTERVENCIÓN

Se comunicó el delito a la Fiscalía del Medio Ambiente de CDE, a cargo de Nilsa Torales. “Pediremos informes con respecto a la empresa que hace la explotación de todo esto. Lograremos los datos con apoyo de los bomberos e investigaremos lo sucedido”, dijo la asistente fiscal Silvia Sánchez, quien estuvo en el sitio.

Francisco Cubilla, abogado de la Comuna, responsabilizó plenamente de todo a la empresa tercerizada concesionaria del servicio de recolección de basuras en la ciudad.

