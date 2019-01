Kelembu admite que pactó con zacariistas y busca la intendencia

El concejal Celso “Kelembu” Miranda admitió que negoció con los zacariistas y que quiere ocupar la Intendencia de Ciudad del Este. Su partido, Cruzada Nacional, le pidió que rectifique su posición o que renuncie a su afiliación.

Ayer se filtró un audio donde el concejal de Ciudad del Este Celso Miranda desafiaba a miembros de su partido Cruzada Nacional.

Afirmó que tiene los números y que si se dan las condiciones aceptará la renuncia de la intendenta suspendida, Sandra McLeod Zacarías (ANR).

“No se entremetan más en mi trabajo, ningún apoyo no me dan. Estoy peleando por una intendencia. Si tengo cuatro votos zacariistas es porque che guapo. Esa es la política. No van a remediar eso y pronuncien alguna cosa contra mí y van a tener guerra”, afirmó.

Consultado sobre el contenido del audio, el concejal se reafirmó en cada una de sus palabras.

El Partido Cruzada Nacional en un comunicado público, pidió a Kelembu que rectifique su posición o que renuncie a su afiliación. Miranda respondió que no le importa si lo expulsan.

“Yo voy a armar un partido en una semana o en un mes”, señaló.

Miranda se mantiene en su posición de aceptar la renuncia, que la jefa comunal presentó como estrategia para evitar su destitución.

Para el concejal, la aceptación de la renuncia no afecta el proceso de intervención. “Marito va a remitir el informe de la intervención a la Fiscalía y a Diputados. Le mienten a la gente cuando dicen que le vamos a blanquear, no es impunidad, no es blanqueo”, señaló.

Dijo que su postura a favor de la renuncia es para lograr que el reemplazante de McLeod sea electo en la Junta Municipal y evitar elecciones.

“Necesitamos un administrador ahora, no en julio. Si no se acepta la renuncia, cuando se vaya la interventora vuelve Sandra y si Sandra vuelve responsabilizo a Tedy Mercado, a Herminio, a Portillo y a Prieto”, señaló.

Dijo que actualmente tiene mayoría y podrían sesionar por falta de garantías en otro lugar, pero dijo que no hay apuro y que esperarán “que la gente entienda”.

El equipo interventor abandona la Municipalidad de Ciudad del Este el fin de semana. El enfrentamiento político tiende a empeorar, porque aún no se define quién asumirá la Intendencia en forma interina.

