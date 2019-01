Puentegýpe 31 de enero del 2019

No hay nadie más fanático que el converso, dice el dicho. Ahí está el nuevo converso zacariismo Kelembu Miranda, amenazando a medio mundo, para quedar bien con su nuevo socio. ¿Y este no era el que iba a pedir la inspección de ciertas partes de la anatomía del senador??

***

Tan fanático es Kelembu que ya habla como Florenciáñez. Tal para cual…

***

Qué dirá el “luchador” Paraguayo Cubas ahora que su socio y asesor político ndaje, está de amores con Zacarías. ¿Estos no eran los que condenaban la muerte de Sara Amapola? ¿O ya se olvidaron ahora que tienen feroces zoquetes?

***

Cada día que pasa hay más fugas de las filas de HC. Ahora el que dejó el barco es el gobernador de Misiones. Parece que al final se va a quedar solo con Zacarías, aunque con éste último nunca se sabe…

***

La interventora Carolina Llanes sale todas las mañanas de su hotel escoltada por una patrullera con la sirena a todo dar y así retorna al mediodía. Está bien su seguridad, pero interventora nomás nio es! Ni qué presidente de la República!!!

