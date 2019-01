Torneo casero se iniciará en marzo

El campeonato paranaense de fútbol comenzará el 3 de marzo venidero. Las inscripciones para los clubes se cerrarán el 12 de febrero. También se fijó la fecha de inicia de las inferiores.

El certamen anual comenzará más temprano que lo habitual. Esta vez será a principios de marzo y nuevamente competirán los clubes que cada año son los principales protagonistas.

Los mismos dispondrán tiempo hasta el 12 del próximo mes para inscribirse al costo de un millón de guaraníes, informaron en la matriz del balompié verdolaga.

Los equipos participarán en las categorías primera y juvenil. Una vez que se cierre el periodo de anotaciones, la junta directiva confeccionará el calendario de partidos.

El torneo de las categorías formativas se pondrá en marcha el 30 de marzo.

Los clubes participarán en esta oportunidad en la Sub 13, Sub 15 y Sub 17. La fecha tope para las inscripciones es el 12 de marzo.

Posteriormente se definirán los grupos y el sistema de disputa del campeonato, además, las fechas del certamen.

