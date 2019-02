Toman hospital para exigir insumos médicos

Ciudadanos autoconvocados y miembros del Sindicato de Trabajadores de la Salud tomaron ayer el Hospital Regional de Ciudad del Este para exigir la refacción del Pabellón de Traumas y la provisión de insumos médicos. La medida de fuerza fue adoptada por tiempo indefinido.

Bartola Fernández, de la organización ciudadana Amoter, dijo que la movilización se extenderá hasta que el ministro de Salud Julio Mazzoleni se presente al lugar para firmar un acta de compromiso para la refacción o la construcción nueva de Pabellón de Traumas y la provisión regular de los insumos médicos. Además, de contratación de más personal de blanco.

Los autoconvocados y trabajaron de salud montaron un campamento frente al hospital, donde se unieron familiares de pacientes para después marchar algunas cuadras sobre la supercarretera.

La movilización se inició a raíz de posibles traslados de equipos de terapia intensiva del Hospital Regional a la sede de IPS de Ciudad del Este. Pero esa posibilidad fue descartada por las autoridades sanitarias ante el reclamo ciudadano.

“Es triste verle a madres desesperadas porque su hijo necesitan de terapia para sobrevivir y acá no se tiene. Esas pobres familias no cuentan con recursos para costear en un sanatorio privado”, remarcó Fernández.

Idalia Medina, presidenta de la Asociación de Médicos de Alto Paraná, indicó que el nosocomio cuenta con 10 unidades de terapia intensiva, pero solo seis están en funcionamiento. Mientras que el resto está inactivo por falta de profesionales.

El médico Wilfrido Cerwz dijo que no cuenta con ambulancia las 24 horas y que tampoco tienen un equipo de tomografía. “Todos saben, no contamos con jeringas, guantes, hilos de suturación, ningún insumo básico”, remarcó el profesional.

