Junta corre riesgo de ser intervenida

Tras aprobar la destitución de Sandra McLeod de la Municipalidad de CDE, los diputados debatieron brevemente si designaban a un administrador interino o si asumía el presidente de la Junta como intendente.

La destitución de Sandra McLeod se dio por 52 votos el total de los presentes en la sala de sesiones. Luego de esta votación, se produjo un breve debate sobre si se debía designar un administrador interino de la Comuna o si quedaba al frente el presidente de la Junta, teniendo en cuenta que en la ciudad hay un conflicto jurídico tras la sesión “mau” realizada por los zacariistas para cambiar al presidente de la Junta, Herminio Corvalán y designar a Celso “Kelembu” Miranda como intendente, en un intento de evitar la renuncia de McLeod. Se habló inclusive de intervenir la Junta Municipal y convocar también a elección de nuevos concejales.

Tras no haber acuerdo en ese punto, se levantó la sesión, atendiendo además que no figuraba en el orden del día de la sesión extraordinaria tratar ese aspecto.

Ante la posibilidad de que la Cámara de Diputados designe a un administrador interino, la interventora Carolina Llanes descartó la posibilidad de asumir el cargo.

“No estoy de acuerdo. No soy la persona indicada para continuar. He hecho una tarea técnica, y tengo otros planes para mi vida personal y profesional”, aseguró Llanes. Se espera que los concejales lleguen a un acuerdo y designen un administrador.

