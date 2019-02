La Junta debe elegir un intendente

Los concejales opositores celebraron ayer la destitución de la intendenta de Ciudad del Este, Sandra McLeod. Esperan la notificación de la Cámara de Diputados para convocar a una sesión y elegir a un intendente, que ejercerá por 90 días.

Los concejales Herminio Corvalán (Teokojoja), Miguel Prieto (Indep.), los liberales Teodoro Mercado y María Portillo celebraron ayer la destitución de la intendenta y le dedicaron la victoria a la concejala Lilian González de Aguinagalde (ANR), quien se sometió a una cirugía del corazón.

Tras conocer la decisión de la Cámara de Diputados, los manifestantes marcharon hasta la Junta Municipal, donde escucharon a los concejales y otros dirigentes de la lucha contra el Clan Zacarías.

“Esta lucha y sacrificio de la ciudadanía deja un precedente donde todos tenemos que escribir una página nueva donde todos deben ser incluidos. ¡Basta de discriminación! Mi agradecimiento a todos los que incansablemente lucharon para llegar a este momento, a los jóvenes, a las personas de tercera edad”, manifestó Corvalán.

Por su parte, Teodoro Mercado hizo un llamado a sus colegas funcionales al clan Zacarías. “Que asuman su rol de concejales en esta Junta Municipal”, les exhortó.

María Portillo destacó la participación de las mujeres, y Miguel Prieto instó a la gente a “luchar para que la mafia no vuelva a manejar la Municipalidad”.

“Se burlaron tanto del pueblo, que se creían invencibles. No hay mafia invencible cuando el pueblo se levanta. No importa que lo poderosos que sean, que manejen la Justicia, la Fiscalía, la Policía… Siempre hubo en el pueblo la esperanza de días mejores”, manifestó el concejal.

CONVOCARÁN A

SESIÓN DE LA JUNTA

La Cámara de Diputados destituyó ayer a la intendenta Sandra Zacarías y no reconoció a Celso Miranda (Kelembu), como jefe comunal de Ciudad del Este.

El diputado Sebastián Villarejo (PQ) explicó que la Cámara Baja no resolvió quién queda a cargo de la administración municipal, pero la Ley 317 de Intervenciones establece que la Junta Municipal debe elegir a un intendente interino mientras la Justicia Electoral convoca a elecciones municipales.

Miguel Prieto señaló que se reunirán entre los concejales opositores e intentarán dialogar con sus colegas del oficialismo para convocar a una sesión. La fecha se definirá una vez que llegue la notificación de la Cámara de Diputados.

