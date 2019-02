Es hora de la limpieza

Con la elección ayer en la Junta Municipal de una nueva intendenta interina de Ciudad del Este se diluye el tenso ambiente que primó en las últimas semanas en esta ciudad. De esta manera se pone paño frío a la encarnizada guerra por el manejo de los recursos del municipio.

No obstante, nos esperan tres meses de campaña electoral que podría desencadenar nuevos enfrentamientos. Es de esperar que esto ya no afecte, al menos no de forma considerable, al normal funcionamiento de las instituciones públicas, pues ya bastante tiempo se ha perdido en peleas. Que los candidatos que se postulan sean conscientes de que se necesita paz para seguir con el desarrollo de la ciudad. Sobre todo que hayan aprendido la lección de que las instituciones están para servir a la ciudadanía y no como soporte logístico para las campañas electorales.

Por otra parte, toda esta sacudida política sirvió para confirmar que un grupo familiar y de amigos manejaba este municipio a su gusto. Tanto el informe de la interventora Carolina Llanes, quien detectó 30 irregularidades, como de la Contraloría General de la República, que encontró unos 90 presuntos hechos de corrupción, confirman todos los reclamos que la ciudadanía esteña viene haciendo desde hace tiempo. El caos administrativo, el desorden en las calles con la ocupación de espacios públicos, la mala asignación de recursos, la repartija del dinero público, entre otros, son el fruto de casi 20 años de malos manejos por parte de los Zacarías y hay que ponerles un fin.

Hoy se prevé que la intendenta interina, Perla Rodríguez de Cabral (ANR), asuma el cargo y se dé inicio a una nueva etapa para esta ciudad. Cabral fue siempre elemento de la familia Zacarías y es esposa del cuestionado exaduanero Elio Cabral. No es lo mejor que se pudo conseguir para la ciudad, pero podría considerarse un mal menor, atendiendo que solo estará tres meses en la institución. No se puede esperar mucho en estos tres meses, más que hacer que reencauce la institución. No podría decirse que durante la administración McLeod estuvo encaminada, pero al menos que los contribuyentes puedan ir encontrando respuestas.

La crisis desatada en Ciudad del Este debe servir a los partidos políticos y a la ciudadanía para una revisión de la oferta política, por un lado, y, por el lado ciudadano, por el voto responsable. Ya no se puede seguir depositando votos por avivados y peajeros de la política, que utilizan su posición para enriquecerse o sus votos en el legislativo para comerciar con el mejor postor.

Hay que reclamar a los partidos tradicionales su responsabilidad por esos años de desorden y corrupción administrativa en la municipalidad y por la escasa calidad de sus líderes, quienes permitieron todo este carnaval. Es hora de comenzar una profunda limpieza en Ciudad del Este.

Comments