Auditarán periodo “mau” de Kelembu

En el traspaso de mando ayer en la comuna esteña no se pudo determinar si Celso “Kelembu” Miranda accedió a los fondos municipales. Carolina Llanes recomendó una auditoría.

El lunes 4 de febrero, el concejal Celso “Kelembu” Miranda (independiente) fue designado jefe comunal en una sesión mau que no contaba con quorum, además se realizó fuera de la sede de la Junta y con ausencia del presidente, Herminio Corvalán.

A pesar de que era opositor, terminó pactando con los ediles zacariistas para un acuerdo político que finalmente no funcionó. Ahora, la preocupación es saber si en la semana en que intentó manejar la institución llegó a disponer de los recursos financieros municipales.

La interventora Carolina Llanes recomendó a Perla Rodríguez de Cabral que realice una auditoría, en los días en que Kelembu fungía de intendente.

Miranda no pudo siquiera acceder al despacho de la intendencia que estaba cerrado con llave por Llanes, quien aseguró que el acceso no fue violentado. Miranda negó enfáticamente que haya accedido a los fondos del municipio. “Eso es una mentira, además jamás se me reconoció mi firma y ni si quería no iba poder tocar dinero. Es imposible”, aseguró.

“Los directores son responsables de sus áreas de su gestión y de cualquier irregularidad o ilicitud que pueda darse”, dijo Llanes al ser consultada de quién fue el responsable de la comuna desde el 2 de febrero, fecha en que abandonó la institución hasta el corte administrativo.

Lo llamativo es que ayer constataron que el sistema informático estaba fuera de servicio, lo que imposibilitó saber de la recaudación de los últimos días. “Según el responsable del centro de procesamientos de datos, hubo cortes de energía eléctrica que hicieron que el sistema dejara de funcionar y que en los días posteriores no se prendieron las máquinas”, señaló.

