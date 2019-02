CDE necesita un nuevo hospital con 400 camas y 2.000 funcionarios

El Hospital Regional de Ciudad del Este ya no da abasto. Su Pabellón de Traumas corre riesgo de derrumbe y el espacio físico es insuficiente. Se necesita un nuevo centro asistencial con suma urgencia y 400 camas en distintos servicios para dar respuesta a la demanda de pacientes.

Todos los servicios que ofrece el Hospital Regional se encuentran abarrotados. Los consultorios son pequeños, las salas de internaciones no dan abasto y faltan profesionales médicos y de enfermería para asistir mejor a los pacientes que llegan diariamente hasta la institución.

El centro asistencial recibe a más de 500 pacientes por día y el edificio resulta chico para esa cantidad de personas. Actualmente, sólo hay 98 camas en todas las dependencias pero se necesitan por lo menos 400 camas para poder dar respuesta a los que llegan en busca de asistencia médica, afirmó la jefa del servicio de cirugía del hospital, Dra. Idalia Medina.

“Nuestro centro asistencial recibe a personas de todo el departamento e incluso de Caaguazú, Canindeyú e Itapúa. No hay espacio y el local ya no tiene condiciones de dar abasto porque crecimos demasiado. CDE necesita un nuevo hospital con urgencia”, indicó.

PROYECTO

La profesional recordó que ya existe un proyecto para la construcción de un nuevo centro asistencial, pero que está encajonado. “Acá falta voluntad política para pensar realmente en el pueblo y ofrecer un hospital en mejores condiciones. Necesitamos que las autoridades prioricen esto y nos vean un lugar donde mudar el regional por dos o tres años, hasta que tengamos el nuevo local, amplio y con todo lo necesario para habilitar por lo menos 400 camas”, destacó.

En cuanto al sistema único de salud que se quiere implementar, fusionando IPS con el Hospital Regional, dijo que en estos momentos no sería factible y que lo más práctico sería la construcción de un nuevo edificio para el servicio que ofrece el Ministerio de Salud Pública en la capital departamental. Actualmente hay 700 funcionarios en la institución, pero se necesitarían 2.000.

