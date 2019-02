Alumnos cierran ruta para exigir rubros al MEC

Estudiantes del Colegio Maria Auxiliadora del km 20 Minga Guazú se manifiestan en estos momentos y cierran de forma intermitente la ruta VII. Exigen rubros para el segundo y tercer curso de los cuatro bachilleratos técnicos que funcionan en la institución.

Los alumnos que terminaron el primer curso de los bachilleratos técnicos en Electrotecnia, Mecánica Agrícola, Mecánica General y Agromecánica podrían no culminar sus estudios, por falta de rubros para profesores.

Actualmente la Escuela y Colegio María Auxiladora, administrada por la Congregación de los Salesianos, no cuenta con recursos económicos para pagar a los docentes que deben enseñar en estas modalidades.

“Recurrimos a todas las instancias distritales, departamental y nacionales. Presentamos los pedidos de rubros para los cuatro bachilleratos técnicos pero no recibimos respuestas. Agotamos todas nuestras instancias por eso decidieron los padres y alumnos manifestarse. No podemos dejar sin estudios a estos chicos que tanto se esmeran en prepararse y que quieren trabajar”, manifestó el Padre Pablino González, director de la institución.

